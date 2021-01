Erdrutsch in Norwegen - neue Suche nach Vermissten

Unglücksgebiet teils instabil

Nach dem tödlichen Erdrutsch in Norwegen haben die Einsatzkräfte einen neuen Anlauf unternommen, die Überreste von drei weiterhin Vermissten zu finden. Nach fast zweiwöchiger Unterbrechung wurde am Montagvormittag die Suche nach den zwei Frauen im Alter von 49 und 50 Jahren sowie einem 13-jährigen Mädchen in einer kleinen Gemeinde nördlich von Oslo wieder aufgenommen.

Es handle sich um ein großes Unglücksgebiet, das teils instabil sei und Gefahren für die Suchmannschaften berge, hatte die zuständige Polizei vergangene Woche mitgeteilt. Deshalb sei es äußerst wichtig, zielgerichtet zu suchen und zugleich die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten.

Zu dem Hunderte Meter langen und breiten Erdrutsch war es am 30. Dezember in der Kommune Gjerdrum nordöstlich von Oslo gekommen. Die Erdmassen hatten mehrere Häuser zerstört, mindestens zehn Menschen waren verletzt worden. Zehn weitere Menschen galten darauf als vermisst. An den ersten drei Tagen des neuen Jahres hatten die Rettungskräfte sieben davon tot gefunden, darunter ein zweijähriges Mädchen mit seinem Vater und seiner schwangeren Mutter sowie vier weitere Tote im Alter von 29 bis 69 Jahren. Die Hoffnung, die verbliebenen drei Vermissten lebend zu finden, war sechs Tage nach dem Abgang schließlich aufgegeben worden.