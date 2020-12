Erfolge durch Digitalisierung: Dorotheum freut sich über gutes Jahr

Zahlreiche Neukunden sowie Zuwachs an jüngeren Interessenten - Trotz Coronakrise Weltrekorde und Millionenverkäufe

Während zahlreiche Vertreter des Handels und der Kulturbranche im Corona-Jahr unter hohen Einbußen gelitten haben, verzeichnete das Auktionshaus Dorotheum Erfolge. Man habe das Jahr 2020 "trotz Krise gut gemeistert", heißt es am Mittwoch in einer Aussendung. Ein wesentlicher Grund für den Erfolg sei die Konzentration auf Online-Aktivitäten gewesen, wobei die Umstellung bereits vor der Pandemie vorangetrieben worden sei.

Durch die bereits getroffenen Vorkehrungen für Online-Auktionen hätten diese daher trotz der beiden Lockdowns im Frühjahr und im Herbst "bestens funktioniert", zieht Dorotheum-Geschäftsführer Martin Böhm Bilanz. "Wir verzeichnen einen enormen Zulauf an Neukunden und auch an jüngeren Interessenten. Allein im Monat Juni waren es über eine Million Menschen weltweit, die unsere Website besucht haben", freut sich Böhm.

So konnte das Dorotheum auch heuer Millionenpreise und Weltrekorde erzielen. Zu den Top-Verkäufen des Jahres zählt etwa Chaim Soutines "Frau in Rot vor blauem Hintergrund", für das ein Käufer bei der Auktion "Klassische Moderne" am 24. November über 1,8 Mio. Euro bot. Auch mit dem Altarbild "Anbetung der Könige" von Pieter Coecke von Aelst erreichte man bei der Auktion "Alte Meister" am 9. Juni über 1,1 Mio. Euro, was sogar einen Weltrekord für ein Bild des flämischen Künstlers bedeutete. Einen Rekordwert von fast 400.000 Euro erzielte auch Massimo Stanziones Altmeistergemälde "Lot und seine Töchter".

Auch österreichische Kunst sei heuer nachgefragt worden. Das kleinformatige Gemälde "Auge" von Maria Lassnig, dessen Wert auf 50.000 bis 60.000 Euro geschätzt wurde, wechselte für 229.000 Euro den Besitzer, das "Stillleben mit St. Sebastian" von Rudolf Wacker kam bei einem Schätzpreis von 80.000 bis 140.000 Euro auf 369.300 Euro. Ein frühes Ölbild von Gustav Klimt ("Altar des Dionysos") wurde von einem Wiener Ehepaar für das Leopold Museum für 475.064 Euro erworben. Das Werk war zuvor auf 190.000 bis 300.000 Euro geschätzt worden.

