Schlafsack, Zelt und Campingstuhl im Wasser gefunden

Die Suche nach einem vermissten Fischer ist am Sonntag in Wildon (Bezirk Leibnitz) nach sechs Stunden erfolglos abgebrochen worden. Laut Feuerwehr wurden ein Schlafsack, ein Zelt und ein Campingstuhl in der Mur gefunden. Das Ufer wurde einige Kilometer lang mit Booten der Feuerwehr abgesucht, auch eine Tauchstaffel mit 14 Personen war im Einsatz. Gegen 16.30 Uhr musste die Suche wegen des schlechten Wetters eingestellt werden.