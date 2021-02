Erholung von Japans Wirtschaft verlangsamt sich bei starkem Wachstum

Zentralbank rechnet mit höherem Wachstum in China Chinas Wirtschaft wird nach Einschätzung der Zentralbank 2013 stärker wachsen als von der Regierung erwartet. "Ich denke, dass wir in diesem Jahr sicherlich über der Wachstumsrate von 7,5 Prozent liegen werden", zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua den stellvertretenden Notenbankchef Yi Gang. 7,6 Prozent oder ein Plus in ähnlicher Größenordnung seien möglich.