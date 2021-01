Ericsson will Aktionären nach Gewinnanstieg höhere Dividende zahlen

Netzwerkausrüster profitiert von 5G-Ausbau

Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson profitiert weiter vom Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes. So konnte der Konzern nach einem guten Schlussquartal bei Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr zulegen. Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten, wie Ericsson am Freitag in Stockholm mitteilte.

Die Pandemie treibe die Digitalisierung voran, sagte Vorstandschef Börje Ekholm. Der Umsatz stieg 2020 um 2 Prozent auf 232,4 Milliarden schwedische Kronen (23 Mrd. Euro). Dabei legten die Erlöse im Schlussquartal um 5 Prozent zu.

Unter dem Strich verdiente Ericsson mit 17,6 Mrd. Kronen im vergangenen Jahr deutlich mehr, als ein Jahr zuvor erzielt wurde (1,8 Mrd. Kronen). Aktionäre sollen daher eine höhere Dividende erhalten. Sie steigt um ein Drittel auf 2,00 Kronen.