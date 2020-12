Erleichterung über Impfstoff stützt Europas Börsen

Corona-Impfstoff von Biontech in Europa zugelassen

Nach der Zulassung eines Corona-Impfstoffs und der Verabschiedung des Hilfspakets in den USA fassen die europäischen Anleger wieder Mut. Dax und EuroStoxx50 legten am Dienstag jeweils 1,2 Prozent zu auf 13.413 beziehungsweise 3490 Punkte. Auch der österreichische Leitindex ATX stand zu Mittag mit einem satten Plus von 1,36 Prozent bei 2.693,15 Punkten.

"Grundsätzlich werden die Nachrichten über die neue Virus-Variante positiv überlagert von den noch in dieser Woche in Europa startenden Impfungen", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Die Lage werde sich nun Tag für Tag verbessern. "Damit verliert die Pandemie auch Schritt für Schritt für die Finanzmärkte an Bedeutung."

Hinzu kommt, dass in den USA nach monatelangem Ringen zwischen Republikanern und Demokraten der Weg für ein 900 Mrd. Dollar schweres Corona-Hilfspaket frei ist. Das stützte den Dollar, der zu einem Währungskorb 0,3 Prozent zulegte. Der Euro gab im Gegenzug 0,3 Prozent nach auf 1,2204 Dollar. Das machte sich auch am Rohstoffmarkt bemerkbar: Der Goldpreis gab bis zu 0,5 Prozent nach auf 1867,13 Dollar je Feinunze (31 Gramm). Seit Jahresauftakt hat das Edelmetall fast ein Viertel an Wert gewonnen. Die massiven weltweiten Konjunkturprogramme im Kampf gegen die Pandemie weckten Inflationsängste. Gold wird häufig zur Absicherung gegen steigende Preise eingesetzt.

Am Ölmarkt stand dagegen die neue Virusmutation im Vordergrund, wegen der der Flug- und Fährverkehr von Großbritannien nach Kontinentaleuropa stark eingeschränkt wurde. Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich um bis zu 2,7 Prozent auf 49,56 Dollar (40,71 Euro) je Barrel (159 Liter), leichtes US-Öl kostete mit 46,60 Dollar 2,9 Prozent weniger. "Im Kampf zwischen unmittelbaren Sorgen und Optimismus mit Blick auf die Zukunft steht nun ersteres im Vordergrund", sagte Tamas Varga vom Öl-Brokerhaus PVM.

Das britische Pfund geriet unter Druck und gab 0,8 Prozent nach auf 1,3358 Dollar beziehungsweise 0,4 Prozent auf 1,0944 Euro. Die Hoffnung auf einen Kompromiss im Streit der Regierung in London mit der EU über die Fischereirechte verhindere größere Verluste, sagte Jane Foley, Chefstrategin bei der Rabobank. Wegen der Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit der Virusmutation sei aber mit Schwankungen beim Pfund zu rechnen, selbst wenn sich Großbritannien und die EU auf ein Folgeabkommen für die Zeit nach dem Brexit einigen.

Bitcoin verbilligte sich um bis zu 3,3 Prozent auf 22.388,01 Dollar. Nach dem Kursrutsch vom Montag müssten sich die Anleger sortieren, sagte Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus. "Die Rally könnte sich aber schon bald weiter fortsetzen." Zunehmend deckten sich Privatanleger mit Cyberwährungen ein. Damit stünden aber wohl auch weitere Turbulenzen bevor.

Bei den Einzelwerten sorgte Hornbach für Aufsehen. Die Baumarktkette profitiert davon, dass viele Menschen in Zeiten der Kontaktbeschränkungen ihre Häuser und Wohnungen auf Vordermann brachten. Die Aktien legten bis zu 10,1 Prozent zu und steuerten damit auf ihren größten Tagesgewinn seit fast einem Jahr zu, die Papiere der Holding gewannen in der Spitze 12,5 Prozent.