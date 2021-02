Ermittlungen gegen Chefin von Frauen-Protestorganisation in Polen

Wegen Polizistenbeleidigung und Aufruf zu Protest während Pandemie sowie öffentlichen Straftaten

Nach Protesten gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die Chefin der Organisation Allpolnischer Frauenstreit aufgenommen. Die Ermittler werfen der Frau, deren Name von der Behörde nur mit Marta L. angegeben wurde, zum einen die Beleidigung eines Polizisten während einer Demonstration vor, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Warschau der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch sagte.

Außerdem soll sie durch den Aufruf zu Protesten in der Corona-Pandemie ein epidemiologisches Risiko ausgelöst und in einem Radio-Interview öffentlich Straftaten wie die Störung von Gottesdiensten und das Beschmieren von Fassaden gebilligt haben.

Nach Angaben der Sprecherin der Staatsanwaltschaft könnten der Frau bis zu acht Jahre Haft drohen, sollten sich die Vorwürfe erhärten. Der Allpolnische Frauenstreik ist die federführende Organisation bei den Protesten gegen ein verschärftes Abtreibungsrecht, die seit Monaten Polen erschüttern.

Im Oktober hatte das Verfassungsgericht des EU-Landes entschieden, dass Frauen auch dann keine Abtreibung vornehmen dürfen, wenn das ungeborene Kind schwere Fehlbildungen aufweist. Die Entscheidung bedeutet eine Verschärfung des polnischen Abtreibungsrechts, das ohnehin zu den strengsten in Europa gehört.