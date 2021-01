Ermittlungen gegen ehemaligen Rebellenführer aus Kongo in Frankreich

Lumbala werden Kriegsverbrechen während Kongo-Krieg Ende der 1990er vorgeworfen

Gegen den ehemaligen Anführer einer Rebellengruppe der Demokratischen Republik Kongo ist in Frankreich ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden. Roger Lumbala werde Komplizenschaft bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen, die 2002 während des Bürgerkriegs begangen wurden, teilte die Pariser Anti-Terrorstaatsanwaltschaft am Montagabend mit. Der 62-Jährige sei am Samstag in Paris inhaftiert worden.

Lumbala führte während des zweiten Kongo-Krieges, der zwischen 1998 und 2003 stattfand, die Guerilla-Gruppe "Kongolesische Versammlung für die nationale Demokratie" (RCD-N). Diese soll UNO-Berichten zufolge im Nordosten des Landes Massaker an Pygmäen, Massenvergewaltigungen und systematische Plünderungen verübt haben. Dabei soll es auch zu Kannibalismus gekommen sein.