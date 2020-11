Ermittlungen gegen Perus Ex-Präsidenten

Ermittelt wird auch gegen den früheren Ministerpräsidenten Ántero Flores-Aráoz und gegen Ex-Innenminister Gastón Rodríguez

Nach dem Tod von zwei Demonstranten bei Protesten gegen die Regierung in Peru hat die Justiz am Montag gegen den zurückgetretenen Übergangspräsidenten Manuel Merino Ermittlungen eingeleitet. Ermittelt wird auch gegen den früheren Ministerpräsidenten Ántero Flores-Aráoz und gegen Ex-Innenminister Gastón Rodríguez. Generalstaatsanwältin Zoraida Ávalos zufolge wird geprüft, ob die Politiker für Tötungsdelikte, Amtsmissbrauch und Entführung verantwortlich sind.

Die beiden Männer waren am Wochenende bei Demonstrationen in Perus Hauptstadt Lima erschossen worden, vermutlich von Polizisten. Sie hatten sich an Protesten gegen die Amtsenthebung des früheren Präsidenten Martín Vizcarra wenige Tage zuvor beteiligt. "Diese Morde werden nicht ungesühnt bleiben", versprach Ávalos.

Vizcarra war vor einer Woche wegen Korruptionsvorwürfen vom Parlament des Amtes enthoben worden. Daraufhin übernahm Parlamentspräsident Merino die Geschäfte. Tagelang protestierten in dem südamerikanischen Land Peru zahlreiche Menschen gegen das aus ihrer Sicht undemokratische Vorgehen des Kongresses. Schließlich trat auch Merino zurück.