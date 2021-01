Ermittlungen gegen zwei Kärntner wegen groß angelegten Drogenhandels

Kiloweise Heroin und Kokain aus Slowenien importiert - Verdächtige in Untersuchungshaft

Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer aus dem Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan wegen Drogenhandels. Über fünf Jahre soll einer von ihnen mehr als acht Kilogramm Heroin und 3,5 Kilogramm Kokain in Slowenien gekauft und importiert haben, der zweite Verdächtige war sein Hauptabnehmer, der die Drogen an Abhängige weiterverkaufte. Die Polizei bestätigte der APA am Freitag einen Bericht der "Kronen Zeitung".

Beide Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. Bei den Hausdurchsuchungen wurden rund 200 Gramm Heroin, Kokain sowie Ecstasy-Tabletten sichergestellt, außerdem 30.000 Euro Bargeld.