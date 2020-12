Ermittlungen in Florenz nach Fund von zwei Leichen in drei Koffern

Auf Gelände unweit eines Gefängnisses gefunden

In Florenz ermittelt die Polizei nach der Entdeckung zweier Leichen, die zerstückelt in drei Koffern auf einem Gelände unweit eines Gefängnisses gefunden wurden. Bei Arbeiten auf dem Gelände nahe der Verkehrsachse Florenz-Pisa-Livorno wurde am Montag ein Koffer mit den stark verwesten Überresten einer Frau entdeckt. Sie soll bereits vor mehreren Monaten gestorben sein, stellten die Ermittler fest.

Der Koffer lag in der Nähe des Ortes, an dem vergangene Woche zwei Trolleys ebenfalls mit menschlichen Überresten gefunden worden waren. Dabei handelte es sich um die zerstückelte Leiche eines Mannes, der mit einem Messerstich in der Halsgegend getötet worden war. Der Mann könnte vor sechs Monaten bis maximal zwei Jahren umgebracht worden sein, stellten die Ermittler fest.

Mit Spürhunden starteten die Carabinieri am Dienstag eine Suche nach weiteren menschlichen Überresten auf dem Gelände unweit der Strafanstalt. Nicht ausgeschlossen wurde, dass die Koffer von der Straße aus weggeworfen wurden, berichteten lokale Medien.