Ermittlungen nach anonymer Bombendrohung in Linz

Großeinsatz für Polizei, Rotes Kreuz und Samariterbund

In Linz hat am Samstag ein anonymer Anrufer mit einer Bombendrohung einen Großeinsatz der Einsatz-Organisationen ausgelöst. Am Abend konnte aber Entwarnung gegeben werden, es wurden keine Bomben in der Landeshauptstadt gefunden. Mit Verweis auf laufende Ermittlungen wollte eine Polizeisprecherin Sonntagabend auf APA-Anfrage keine weiteren Infos über den Vorfall bekannt geben.

Es stand jedenfalls am Samstag für mehrere Stunden ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus Polizei, Rotes Kreuz und Samariterbund in Alarmbereitschaft.