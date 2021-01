Ermittlungen nach Party in pakistanischem Skigebiet

Wegen Verstößen gegen Corona-Regeln und "obszöne Handlungen an einem öffentlichen Ort"

In Pakistan hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein Video mit jungen tanzenden Gästen in einem Skigebiet sich im Internet rasant verbreitete. Die Vorwürfe richten sich an das Management eines Hotels in dem bekannten Erholungsgebiet Malam Jabba im nördlichen Swat-Tal sowie ein paar Dutzend junge Studentinnen und Studenten. Grund für die Ermittlungen seien Verstöße gegen Corona-Maßnahmen sowie "obszöne Handlungen an einem öffentlichen Ort".

Der Vorfall habe sich bereits am 3. Jänner ereignet. Der Hotelmanager wurde kurzzeitig festgenommen und zu einer Strafe verurteilt. Die Gäste waren nach Polizeiangaben bereits wieder abgereist. Der Vorwurf der "Obszönität" hatte in den sozialen Medien zu scharfen Reaktionen geführt. Einige Leute kritisierten die Anschuldigungen gegen die jungen Leute, während andere sie als unislamisch anprangerten.

Gemeinsames Tanzen von Männern und Frauen an öffentlichen Orten gilt in der überwiegend muslimischen Gesellschaft Pakistans vielerorts als Tabu. Paragraf 294 des pakistanischen Strafgesetzbuchs sieht bis zu drei Monate Haft für derartige Verstöße vor. Die Fälle landen jedoch selten vor Gericht.

Das Swat-Tal in Pakistan ist heute ein beliebtes Urlaubsziel. Zwischen 2007 und 2009 wurde es von den pakistanischen Taliban kontrolliert. Auch die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai stammt aus dem Gebiet, wo sie im Oktober 2012 ein Attentat überlebte.

(S E R V I C E - http://go.apa.at/P2uxs4Ef)