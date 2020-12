Ermittlungen nach Tötung eines italienischen Doktoranden beendet

Vier hochrangigen Mitgliedern der ägyptischen Geheimdienste droht ein Prozess in Rom

Die römische Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen wegen des Mordes an dem italienischen Doktoranden Giulio Regeni in Ägypten abgeschlossen. Erwartet wird, dass die Justizbehörden Anklage gegen vier hochrangige Mitglieder der ägyptischen Geheimdienste erheben, wie italienische Medien berichteten. Die Ermittlungen gegen den fünften Verdächtigen wollen die Staatsanwälte einstellen.

Zu den Angeklagten zählt der hohe Geheimdienstfunktionär Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, dem Entführung, Folter und Mord vorgeworfen wird. Die römischen Ermittler gehen davon aus, dass Regeni neun Tage lang mit Stöcken, Messern sowie glühenden Gegenständen und Fußtritten gefoltert worden sei. Die Angeklagten haben jetzt drei Wochen Zeit, um ein Verteidigungsdossier vorzulegen und eventuell befragt zu werden.

Regeni hatte für seine Doktorarbeit in Cambridge über die ägyptische Gewerkschaftsbewegung geforscht - einem sehr heiklen Thema in dem autoritär geführten Land. Die verstümmelte und mit Foltermalen übersäte Leiche des 28-Jährigen war im Februar 2016 an einer Überlandstraße in Ägypten gefunden worden. Italien hatte die von Ägypten vorgebrachten Erklärungen zurückgewiesen, wonach Regeni bei einem Verkehrsunfall starb oder von Kriminellen getötet wurde.