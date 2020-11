Ermittlungen wegen Mordverdachts gegen Frau in Kärnten laufen weiter

46-Jährige und Sohn hatten im August Kohlenmonoxidvergiftung erlitten - Rauchmelder war abmontiert

Drei Monate, nachdem eine 46-jährige Frau und ihr 14-jähriger Sohn in einem Haus in Klagenfurt-Land eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten haben, laufen noch immer Ermittlungen. Die 46-Jährige steht weiterhin unter Mordverdacht. Unterdessen wurde bekannt, dass zum Zeitpunkt des Vorfalls der Rauchmelder in dem Raum abmontiert war. Tina Frimmel-Hesse, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, bestätigte am Mittwoch einen Bericht der "Kleinen Zeitung".

Mutter und Sohn hatten bei dem Vorfall schwere Vergiftungen erlitten, sie mussten auf der Intensivstation behandelt werden. Zur Vergiftung hatte ein Holzkohle-Tischgrill geführt, der in dem Raum gestanden hatte. Die 46-Jährige hatte in ihren Einvernahmen von einem Unfall gesprochen. Laut Frimmel-Hesse waren noch immer einige Dinge ungeklärt. So warte man noch auf ein psychiatrisches Gutachten und auch zum Rauchmelder waren noch Beweisergebnisse ausständig - um zu klären, wer diesen abmontiert hatte, wurden DNA-Proben genommen. Laut "Kleine Zeitung" hatte die Frau gesagt, der Rauchmelder sei abmontiert worden, weil die Batterie leer gewesen sei.