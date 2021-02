Erneut Anhänger der Ahmadiyya-Gemeinschaft in Pakistan erschossen

Täter gestand bereits

In Pakistan ist erneut ein Anhänger der Ahmadiyya-Gemeinschaft erschossen worden. Der mutmaßliche Täter, ein Teenager, sei am Donnerstag nach der Tat bereits festgenommen worden, sagte ein Polizeibeamter der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Demnach habe der junge Mann die Tat bereits gestanden. Ein Sprecher der Ahmadiyya-Gemeinschaft sagte, das Opfer sei in einer Klinik in der nordwestlichen Stadt Peshawar getötet worden.

Die muslimische Reformbewegung Ahmadiyya wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts im damaligen Britisch-Indien gegründet. Sie ist bei anderen muslimischen Gemeinden umstritten. Laut Menschenrechtlern gehört die Gruppe zu den am meisten verfolgten Gemeinschaften in Pakistan. 2020 wurden der Gemeinde zufolge in Pakistan mindestens fünf Anhänger der Gemeinschaft getötet.