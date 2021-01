Erneut Kämpfe in Darfur im Sudan: Mindestens 200 Tote

Zusammenstößen zwischen zwei Bevölkerungsgruppen - Tausende Menschen auf der Flucht

Bei Kämpfen zwischen zwei Bevölkerungsgruppe in der Region Darfur im Sudan sind mindestens 200 Menschen getötet worden. Weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Gouverneur des Bundesstaates Süd-Darfur, Musa Mahdi Ishak, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Zu den Zusammenstößen sei es am Sonntag in der Nähe des Ortes Gereida gekommen, nachdem ein Hirte getötet worden sei. Neun Dörfer seien niedergebrannt, tausende Menschen auf der Flucht. Zwischen Mitgliedern beider Bevölkerungsgruppen - die einen primär Bauern, die anderen Hirten - gab es früher immer wieder Kämpfe.

Darfur ist seit Jahren unruhig. Dort brach 2003 ein Konflikt zwischen Bevölkerungsgruppen, die mehr politische Mitbestimmung forderten, und der Regierung des damaligen Präsidenten Omar al-Bashir aus. Regierungskräfte und die verbündete arabische Miliz Janjaweed gingen brutal gegen die Bevölkerung vor, Schätzungen zufolge wurden 300.000 Menschen getötet. Al-Bashir wurde 2019 gestürzt und jüngst einigte sich die Übergangsregierung mit mehreren Rebellengruppen, darunter einige in Darfur, auf ein Friedensabkommen.

Daraufhin wurde die UN-Mission in Darfur (Unamid) Ende vergangenen Jahres beendet; bis Mitte dieses Jahres sollen die Blauhelme abziehen. Stattdessen soll eine neue UN-Mission (Unitams) nun den Aufbau der Demokratie und den Friedensprozess im Sudan unterstützen. Daran beteiligt sich auch Deutschland. Allerdings kommt es immer wieder in Darfur zu Gewalt. Erst am Wochenende griffen Milizen die Stadt Al-Junaina im Bundesstaates West-Darfur an; dabei wurden einem Ärzteverband zufolge 129 Menschen getötet.