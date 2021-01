Erneut Ortstafeln in der Steiermark gestohlen

Diebe schraubten "Gnas Anfang" und "Gnas Ende" von der Halterung - Dritter Vorfall in einem Monat

In der Steiermark sind zum erneuten Male in diesem Monat Ortstafeln abhandengekommen. In der Nacht auf Freitag wurden in Gnas (Bezirk Südoststeiermark) die Ortstafel "Gnas Anfang" und "Gnas Ende" abmontiert. Ein Gemeindearbeiter hat das Fehlen der Tafeln entdeckt und Anzeige erstattet, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.

Die Unbekannten dürften die Tafeln zwischen Donnerstag 20.00 Uhr und 9.30 Uhr am Freitag abgeschraubt haben. Zurück blieben die Halterung und ein Schaden von rund mehreren Hundert Euro. Ob ein Zusammenhang mit den ähnlich gelagerten Vorfällen am 2. und 7. Jänner in Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) besteht, wurde noch ermittelt. Dort sind seit dem 2. Jänner insgesamt zehn Schilder - darunter vier mit der Aufschrift "Polizei" - gestohlen worden. Hinweise waren an die Polizeiinspektion Gnas unter Tel.: 059133/6123 erbeten.