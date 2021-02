Erneut Prototyp von neuer SpaceX-Rakete bei Landung explodiert

Schon im Dezember war Rakete in Flammen aufgegangen

Erneut ist ein Prototyp einer neuen Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX bei der Landung explodiert. Live-Aufnahmen zeigten am Dienstag, wie die in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas gestartete Rakete Starship SN9 nach dem Testflug auf dem Boden aufschlug und in Flammen aufging.

Erst im Dezember war eine Starship-Rakete - SN8 - beim Landemanöver in Flammen aufgegangen. Nach Angaben von Konzerngründer Elon Musk war die Landegeschwindigkeit zu hoch.

Auf lange Sicht will Musk mit den Starship-Raketen Marsmissionen ermöglichen. Allerdings könnten in absehbarer Zukunft auch nähere Ziele anvisiert werden: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will spätestens 2024 wieder Astronauten zum Mond schicken.

Mit seiner Rakete Falcon-9 hat sich SpaceX bereits in der Raumfahrt etabliert. Im November startete damit die erste Routinemission einer bemannten SpaceX-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS.