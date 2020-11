Erneut US-Regierungsvertreter in Taiwan

Gerüchte um CIA-Chefin dementiert

Taiwan hat zum dritten Mal binnen weniger Monate einen US-Regierungsvertreter im Land empfangen. Um wen es sich dabei handelte, ließ das Außenministerium in Taipeh am Sonntag offen. Es erklärte lediglich, dass es "den Besuch des US-Vertreters" begrüße. Das Ministerium wies allerdings Bericht heimischer Medien zurück, wonach eine Delegation unter Leitung von CIA-Chefin Gina Haspel in Taiwan eingetroffen sei.

Im August hatte mit Gesundheitsminister Alex Azar der ranghöchste US-Regierungsvertreter sei Jahrzehnten die Insel besucht. Im September folgte US-Unterstaatssekretär Keith Krach. China betrachtet die demokratisch regierte Insel als Teil der Volksrepublik. Sie schickte als Reaktion auf die amerikanischen Besuche jedes Mal Kampfflugzeuge in die Nähe von Taiwan.

Unter Präsident Donald Trump hat die US-Regierung ihre Unterstützung für Taiwan verstärkt - unter anderem mit neuen Waffenverkäufen. Die Vereinigten Staaten haben, wie die meisten Länder, keine formellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Sie sind aber der wichtigste internationale Geldgeber und Waffenlieferant der Insel.