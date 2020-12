Erneut Zigarettenautomat in Wien gesprengt

Vermutlich mit pyrotechnischem Gegenstand

Erneut ist in der Bundeshauptstadt ein Zigarettenautomat vermutlich mit einem pyrotechnischen Gegenstand aufgesprengt worden. Ein Zeuge konnte in der Nacht auf Samstag in der Laaer-Berg-Straße in Wien-Favoriten beobachten, wie sich mehrere Personen in der Nähe eines Automaten aufhielten. Anschließend hörte er einen lauten Knall und verständigte um 1.15 Uhr die Polizei. Die Tatverdächtigen konnten mit Zigarettenpackungen und Bargeld in unbekannter Höhe zu Fuß flüchten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag. Bereits in der Nacht auf vergangenen Freitag war in der Prager Straße in Floridsdorf ein Zigarettenautomat gesprengt worden.