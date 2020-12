Erneuter Angriff von bewaffneten Bankräubern auf Stadt in Brasilien

Geiseln genommen

Erneut sind bewaffnete Bankräuber in einer Stadt in Brasilien auf Beutezug gegangen. Sie hätten in Cameta im Norden des Landes mindestens eine Bankfiliale angegriffen, teilte das Sicherheitsministerium des Bundesstaats Para am Mittwoch mit. Spezialeinsatzkräfte der Polizei seien an den Tatort geschickt worden.

Medienberichten zufolge nahmen die Verbrecher Geiseln und nutzten sie als menschliche Schutzschilde, um sich in den Straßen der Stadt zu bewegen. Rund eine Stunde waren Schüsse zu hören, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Zudem griffen die Bankräuber eine Kaserne der Militärpolizei an. Nach Angaben von Bürgermeister Waldoli Valente kam eine Person ums Leben.

In der Nacht auf Dienstag hatte sich in der südbrasilianischen Stadt Criciuma ein ähnlicher Vorfall ereignet. Dort überfielen die Kriminellen mehrere Banken, sprengten Bankomaten, legten Feuer, blockierten Straßen und griffen eine Polizeiwache an. In Videos war zu hören, wie innerhalb kurzer Zeit Hunderte Schüsse fielen.