Erneutes Beben mit Stärke von rund 5,2 nahe Reykjavik

Mehr als 6.000 Erdbeben in den vergangenen Tagen

Eine anhaltende Erdbebenserie in der Nähe der isländischen Hauptstadt Reykjavik hat zu einer erneuten schwereren Erschütterung geführt. Eines von Hunderten Beben auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich von Reykjavik hatte am Samstagmorgen eine Stärke von rund 5,2, wie die Wetterbehörde Vedurstofa mitteilte. Das war das bisher stärkste seit einer Erschütterung der Stärke 5,7 am Mittwoch. Insgesamt wurden dort in den vergangenen Tagen mehr als 6.000 Erdbeben registriert.

Da sich ihre Nordatlantik-Insel auf einer Reihe von Verwerfungslinien befindet, sind Beben dieser Art für die Isländer keine Seltenheit. Die Dauer und Stärke der anhaltenden Erdbebenserie ist jedoch ungewöhnlich. Seismologen vermuten, dass es sich diesmal nicht um eine größere Erschütterung und viele kleinere Nachbeben handelt, sondern möglicherweise um gleich mehrere Haupterdbeben.

Schwerer verletzt worden ist bei der aktuellen Serie so weit niemand, größere Schäden sind ebenfalls bisher nicht aufgetreten. Der Leiter des isländischen Zivilschutzes, Vidir Reynisson, mahnte die Isländer jedoch zur Vorsicht.