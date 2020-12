Ernst-Dziedzic warnt vor Schließen von Bosniens Flüchtlingslager Lipa

Grüne: Es braucht mehr Unterkünfte, um eine Katastrophe zu verhindern

Mitten im Winter das Flüchtlingslager Lipa in Bosnien zu schließen und damit tausende hilfsbedürftige Menschen auf die Straße zu setzen, ist für die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, ein "Akt der Grausamkeit, den wir schwer tolerieren können." Ernst-Dziedzic betonte am Montag in einer Aussendung: Die internationale Gemeinschaft, aber auch Österreich, dürften Bosnien und Kroatien bei der Bewältigung der prekären Lage nicht alleine lassen.

"Wir kritisieren schon lange die furchtbaren Zustände an der bosnisch-kroatischen Grenze", erklärte die Vizeklubchefin weiter. Sie schließe sich der Forderung der EU-Kommission an, zumindest das Flüchtlingslager Bira wieder zu öffnen." Die EU-Kommission hatte sich zuvor alarmiert gezeigt. Über 3.300 Flüchtlinge könnten mit der drohenden Schließung des Lagers Lipa in Bosnien-Herzegowina bald ohne Unterkunft sein. "Wenn es nicht rasch Unterkünfte für die obdachlosen Flüchtlinge gibt, wird der Winter Menschenleben kosten", warnte Ernst-Dziedzic.