Ernst-von-Siemens-Musikstiftung erhöht Studierendenförderung

Schüttet weitere zwei Mio. Euro aus

Angesichts der für viele Musikstudenten angespannten Situation durch die Coronapandemie erhöht die Ernst-von-Siemens-Musikstiftung ihre Förderungen in diesem Bereich um weitere zwei Mio. Euro. Damit werden heuer insgesamt 7,6 Mio. Euro ausgeschüttet, wie man am Montag mitteilte. Bereits im Mai wurden zusätzliche Mittel in der Höhe von 2,4 Mio. Euro zur Verfügung gestellt

Nach dieser Sonderförderung habe der Stiftungsrat nun beschlossen, "in Not geratenen Studierenden in der Schweiz, Deutschland und Österreich erneut zu helfen", wie es heißt. Man werde erneut eng mit Musikhochschulen zusammenarbeiten, um die Vergabe der Gelder "nach Bedürftigkeit" zu organisieren. Die reguläre Projektförderung, die Vergabe von Preisen sowie die Finanzierung von Initiativprojekt kommt heuer auf eine Summe von 3,2 Mio. Euro.

