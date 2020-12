Wie in den Vorjahren ist auch 2019 der ERP-Fonds mit 600 Mio. Euro an Krediten weitgehend ausgeschöpft worden. Ein Schwerpunkt ist die Digitalisierung von Produktions- und Geschäftsprozessen. 592 Mio. Euro Kredite wurden für 1.344 Projekte vergeben, damit wurden 911 Mio. Euro an Investitionen unterstützt. Der EFP-Fonds speist sich aus Geld des Marshallplans, daraus fließende Kredite müssen zwar zurückgezahlt werden, das Geld wird aber immer wieder neu vergeben.