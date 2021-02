Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in USA gehen leicht zurück

Zahl der US-Arbeitslosen-Erstanträge steigt stark In den USA haben in der vergangenen Woche so viele Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Die Zahl stieg in der Woche zum 8. Jänner auf 445.000 von revidiert 410.000 in der Vorwoche.