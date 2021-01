Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe weiter auf hohem Niveau

787.000 Personen stellten in der Woche bis 2. Jänner Erstanträge

In den USA bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt mit der zweiten Welle der Coronapandemie angespannt. In der Woche bis zum 2. Jänner stellten 787.000 Personen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. In der Woche davor waren es revidiert 790.000 Neuanträge (zuvor 787.000) gewesen. Volkswirte hatten im Schnitt mit 800.000 Erstanträgen gerechnet.

Zuvor hatte sich der Anstieg bei der Zahl der Erstanträge zwei Wochen in Folge vergleichsweise deutlich abgeschwächt. Nach wie vor bleiben die Erstanträge aber auf hohem Niveau. Zum Vergleich: Vor der Krise hatten die wöchentlichen Anträge meist nur bei rund 200.000 gelegen.

Mit dem Anstieg der Infektionszahlen war der Kampf gegen das Coronavirus in mehreren Bundesstaaten verschärft worden. Zuletzt hatte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch gemeldet, dass die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft im Dezember erstmals seit dem vergangenen April wieder gefallen war.

Nach den zuletzt enttäuschenden Daten rechnen Experten auch beim Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Dezember mit einem Dämpfer. Die offiziellen Daten werden an diesem Freitag erwartet.