Erste Absolventen von Grazer Lehrgang für islamische Religionslehrer

Zweijähriger Kurs für islamische Religionspädagogen aus Steiermark und Kärnten an Uni Graz - Pädagogik, Fachdidaktik, interreligiöse Bildung und kontextsensible Koranauslegung im Focus

Drei Viertel der muslimischen Religionslehrer in der Steiermark und Kärnten waren laut einer Erhebung der Universität Graz im Jahr 2018 nicht nach österreichischem Standard ausgebildet. In Graz wurde daher vor zwei Jahren an der Uni Graz ein viersemestriger Hochschullehrgang für islamische Lehrpersonen in Kärnten und Steiermark gestartet, um die Qualität des islamischen Religionsunterrichts zu sichern. Die ersten 28 Absolventen werden am Freitag ihre Zertifikate erhalten.

Mehr als 11.000 Kinder aus muslimischen Familien werden in den Schulen in der Steiermark und Kärnten in islamischer Religion unterrichtet. Der Akademikeranteil unter den Pädagoginnen und Pädagogen liegt zwar bei rund 80 Prozent, allerdings hatte im Jahr 2018 laut einer Erhebung des Instituts für Katechetik und Religionspädagogik nur rund jede vierte Lehrperson eine fachspezifische Ausbildung nach österreichischem Standard. An der Uni Graz wurde daraufhin der Hochschullehrgang "Islamische Religionspädagogik im österreichischen Kontext" in Kooperation mit der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Graz (KPH) initiiert. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf Themen der Pädagogik, Fachdidaktik, interreligiöse Bildung sowie auf einer kontextsensiblen Koranexegese, hieß es vonseiten der Organisatoren Wolfgang Weirer, Religionspädagoge an der Uni Graz, und Mevlida Mesanovic vom Institut für Katechetik und Religionspädagogik im Vorfeld der Zertifikatsverleihung.

Im Herbst 2018 haben 55 bereits im Dienst stehende Ausbildner aus Kärnten und aus der Steiermark den Lehrgang begonnen. "Hauptanliegen unserer Ausbildung war es, die Lehrpersonen für einen islamischen Religionsunterricht im österreichischen Kontext zu stärken und ihnen Inhalte anzubieten, die für sie und ihre Schüler sowohl im Unterricht als auch in ihrem Alltag relevant sind. So haben sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch mit Themen zur Prävention von radikalen und fundamentalistischen Tendenzen befasst. Sie sind darauf sensibilisiert, diese wahrzunehmen, aufzudecken und bei Bedarf präventiv zu handeln", schilderte Mesanovic.

"Die altersgerechte Vermittlung von Glaubensinhalten und eine kontextsensible Auslegung des Koran, die mit mitteleuropäischen Werten vereinbar ist, sind wesentliche Inhalte", betonte auch Weirer. Um Radikalisierung vorzubeugen sei aus seiner Sicht "ein qualitätsvoller Religionsunterricht, den gut ausgebildete Fachleute gestalten", ein wichtiger Beitrag. "Die islamischen Lehrer und Lehrerinnen leisten unter schwierigen Rahmenbedingungen einen zentralen Dienst für die Gesellschaft, der oftmals nicht erkannt wird", hielt Weirer fest.

( S E R V I C E - Der Verleihung am 13. November kann online unter https://unigraz.webex.com/unigraz/j.php?MTID=m8f1a1a14256897343be382 67bf615970 beigewohnt werden. Infos: https://interreligioese-bildung.uni-graz.at/de/)