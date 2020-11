Erste Bischofsernennung in China gemäß Abkommen mit dem Vatikan

Thomas Chen Tianhao empfing in Kathedrale von Qingdao die Bischofsweihe

In China ist einem Bericht zufolge erstmals ein katholischer Diözesanbischof nach den Modalitäten des vor zwei Jahren unterzeichneten Vatikan-China-Abkommens neu ernannt und geweiht worden. Wie der Pressedienst "Asianews" laut Kathpress mitteilte, erhielt Thomas Chen Tianhao (58) in der Kathedrale von Qingdao (Tsingtao) die Bischofsweihe. Hauptzelebrant war dem Bericht zufolge der Vorsitzende der Nationalen Patriotischen Vereinigung, Bischof Fan Xing Yao von Linyi.

Eine offizielle Bestätigung des Vatikan zur Ernennung und Weihe von Chen gibt es bisher nicht. "Asianews" zitierte Gottesdienstteilnehmer, denen zufolge an der Feier etliche Mitglieder der staatlichen chinesischen Patriotischen Vereinigung teilnahmen. Der neue Bischof Chen war Vorsitzender der Vereinigung in Qingdao. Chen ist Nachfolger des im Juni 2018 gestorbenen früheren Bischofs von Qingdao, Joseph Li Mingshu.

In dem 2018 geschlossenen und erst vor wenigen Wochen verlängerten vorläufigen Abkommen haben sich der Heilige Stuhl und die Volksrepublik China auf Verfahren zur Ernennung von Bischöfen geeinigt. Zwar wird der Wortlaut der Vereinbarung geheim gehalten, dem Inhalt zufolge jedoch wählt die zuständige chinesische staatliche Religionsbehörde den Kandidaten aus und der Papst ernennt ihn. Zwei Bischöfe, die schon kurz nach der Erstunterzeichnung des Abkommens Ende September 2018 geweiht wurden, waren bereits vorher ernannt worden. Andere Personalentscheidungen betrafen Bischöfe, die schon vor dem Abkommen geheim ordiniert worden waren.

Das Abkommen, dessen genauer Inhalt bisher nicht bekannt ist, wurde in den vergangenen zwei Jahren mehrfach kritisiert. Vorwürfe lauteten, mit dem Abkommen falle der Vatikan regierungskritischen Christen in China in den Rücken und setze seine moralische Autorität aufs Spiel.

Geschätzt rund 13 Millionen von etwa 1,3 Milliarden Einwohnern der Volksrepublik China sind Katholiken; die Behörden verzeichnen jedoch lediglich sechs Millionen. Als kleine Minderheit haben die Katholiken mit rund 100 Diözesen dennoch landesweit funktionierende Kirchenstrukturen. Eine große Besonderheit des chinesischen Katholizismus ist die Teilung in zwei Gruppierungen: Neben der regimenahen und staatlich zugelassenen "Patriotischen Vereinigung", die keine Kontakte zum Vatikan unterhalten darf, gibt es die sogenannte Untergrundkirche in Gemeinschaft mit dem Papst. Die "patriotischen Christen" dürfen seit 1957 beziehungsweise wieder seit Ende der chinesischen "Kulturrevolution" (1966-1976) mit staatlicher Erlaubnis aktiv sein. Gegen die Mitglieder der "Untergrundkirche" kam es immer wieder zu staatlichen Sanktionen. Priester und Bischöfe wurden verhaftet oder verhört. Die "Untergrund-Katholiken" erhalten auch keine Erlaubnis zum Bau von Kirchen.