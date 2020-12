Erste Erfolge im Kampf gegen Buschbrand auf Fraser Island

Feuer auf australischer Insel wütet seit mehr als sechs Wochen

Auf der berühmten Touristeninsel Fraser Island im nordöstlichen australischen Teilstaat Queensland wütet seit mehr als sechs Wochen ein verheerendes Buschfeuer in teils unzugänglichem Terrain. Jetzt hat die Feuerwehr erste Erfolge im Kampf gegen den Brand erzielt. 17 Löschflugzeuge hätten allein am Donnerstag fast eine Million Liter Wasser abgeworfen, twitterten die Einsatzkräfte am Freitag.

"Gemeinsam mit der außergewöhnlichen Arbeit zusätzlicher Bodenteams hat dies die Ausbreitung des Feuers in den letzten zwei Tagen erheblich verlangsamt", hieß es. Die Hälfte der größten Sandinsel der Welt, die seit 1992 zum Weltnaturerbe der UNO-Wissenschaftsorganisation UNESCO gehört, ist den Flammen bereits zum Opfer gefallen: 80.000 Hektar sind zerstört. In dieser Woche war das Feuer während einer anhaltenden Hitzewelle an Australiens Ostküste noch einmal größer und stärker geworden.

Touristen wurden weiter angewiesen, nicht auf die Insel zu fahren. Mit einer Länge von 122 Kilometern ist Fraser Island die größte Sandinsel der Erde. Neben Buschland und Mangrovensümpfen wächst auf dem Sand auch ein tropischer Regenwald. Dieser ist den Behörden zufolge bisher nicht von dem Feuer betroffen. Der Brand soll durch ein illegales Lagerfeuer am 14. Oktober ausgelöst worden sein.