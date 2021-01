Erste Gespräche von Biden mit Kanadas Trudeau und Verbündeten

Vorerst kein Telefonat mit Putin geplant

Die ersten Gespräche mit ausländischen Staats- und Regierungschefs als US-Präsident will Joe Biden mit engen Verbündeten führen. Bidens erster Gesprächspartner werde am Freitag der kanadische Premierminister Justin Trudeau sein, sagte Sprecherin Jen Psaki am Mittwoch in Washington. "Seine ersten Anrufe werden mit Partnern und Verbündeten sein."

"Er hält es für wichtig, diese Beziehungen wieder aufzubauen und die Herausforderungen und Bedrohungen anzugehen, denen wir in der Welt gegenüberstehen", betonte Psaki. Ein Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin sei bisher nicht geplant.