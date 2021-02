Erste Group - Credit Suisse startet Coverage mit "Neutral"-Empfehlung

Kursziel bei 26,00 Euro - Analysten sehen wenig Spielraum, um Marktkonsensus und eigene Guidance zu erreichen

Die Analysten der Credit Suisse (CS) haben ihre Coverage der Aktien des österreichischen Bank Erste Group mit der Anlageempfehlung "Neutral" aufgenommen. Ihr Kursziel legten die Analysten Andrew O'Flaherty und Jon Peace in der Studie vom Montag mit 26,00 Euro fest. Zum Vergleich: Am Montagvormittag notierten die Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,07 Prozent bei 25,52 Euro.

Das Kursziel stehe damit in Einklang mit dem aktuellen Kurs, heißt es in der Analyse. Die Credit-Suisse-Experten sehen aufgrund der wirtschaftlichen Stabilisierung in Mitteleuropa zwar beim Zinsschuss und den Gebühreneinnahmen ein moderates Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Konsensus. Demgegenüber könnten mittelfristig aber höhere Rückstellungen stehen, die diese positiven Effekte ausgleichen würden und die im aktuellen Konsensus noch nicht vollständig berücksichtigt seien. Aufgrund der ihrer Meinung nach aktuell hohen Bewertung der Aktie - sowohl absolut als auch im Vergleich zu regionalen oder gesamteuropäischen Konkurrenten - sehen die Credit-Suisse-Analysten für die Bank nur eingeschränkten Spielraum, um den aktuellen Konsensus und auch die Prognosen des Managements zu erreichen.

Die Prognosen für den berichteten Gewinn pro Aktie liegen bei 1,80 Euro (2020), bei 2,26 Euro (2021) und bei 2,99 Euro (2022). Die Dividendenschätzungen liegen bei 0,55 Euro (2020), bei 1,01 Euro (2021) und bei 1,37 Euro (2022).

Analysierendes Institut Credit Suisse

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)