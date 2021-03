Erste Group - CS bestätigt nach Quartalszahlen Kursziel von 26,0 Euro

Anlageempfehlung "Neutral" bleibt ebenso bestehen - Ergebnisprognose leicht angehoben

Die Wertpapierexperten der Credit Suisse (CS) haben das Kursziel für die Papiere der heimischen Bank Erste Group bei 26,0 Euro belassen. Gleichzeitig behielten die Analysten auch die Anlageempfehlung "Neutral" bei. Zum Vergleich: Am Montag zu Mittag tendierten die Titel der Erste Group an der Wiener Börse mit einem deutlichen Plus von 1,91 Prozent auf 27,81 Euro.

Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Zahlen zum vierten Quartal der Erste Group lagen laut CS-Analyst Andrew O'Flaherty leicht über den Konsensschätzungen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 sei entsprechend den Markterwartungen ausgefallen.

Gleichzeitig erhöhten die Wertpapierexperten der Credit Suisse die Ergebnisprognose der Erste Group für die kommenden Geschäftsjahre. Grund sei eine robuster erwartete Erholung bei den Provisionsüberschüssen sowie niedriger erwartete Wertabschreibungen.

Die Prognosen für den berichteten Gewinn pro Aktie liegen für das Jahr 2021 bei 2,25 Euro. In den beiden darauffolgenden Jahren soll der Gewinn dann bei 2,92 Euro (2022) beziehungsweise 3,26 Euro (2023) liegen. Die Dividendenschätzungen liegen bei 1,11 Euro (2021), bei 1,47 Euro (2022) und bei 1,65 Euro (2023).

