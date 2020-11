Erste Group - Goldman Sachs erhöht Kursziel von 27,7 auf 29,8 Euro

Nach Erhöhung der Gewinnprognosen - "Buy"-Empfehlung bestätigt

Die Analysten von Goldman Sachs haben ihre Gewinnprognosen für die Erste Group erhöht und in Folge auch ihr Kursziel für die Erste-Aktien von 27,7 auf 29,8 Euro angehoben. Ihre Empfehlung "buy" für die Titel haben die Experten gleichzeitig bestätigt.

Positiv sehen die Analysten unter andrem die stark erwarteten Zinserträge. Als möglichen Risikofaktor nennen sie in einer aktuellen Branchenanalyse die Gefahr eines stärkeren Wirtschaftsrückgangs in den Ländern, in denen die Erste Group aktiv ist.

Für das laufende Geschäftsjahr 2020 der Erste Group prognostizieren die Goldman Sachs-Analysten einen Gewinn von 1,80 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 2,29 (2021) und 2,84 (2022) Euro je Aktie.

Am Freitagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse mit einem kleinen Minus von 0,36 Prozent bei 24,68 Euro.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

