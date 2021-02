Erste Group - Goldman Sachs erhöht Kursziel von 29,80 auf 32,80 Euro

Kaufempfehlung "Buy" bestätigt - Analystin passt Gewinnschätzungen vor Zahlenvorlage leicht an

Die US-Großbank Goldman Sachs hat ihr Kursziel für die Aktien der österreichischen Erste Group von 29,80 auf 32,80 Euro gehört. Ihre Kaufempfehlung ("Buy") bestätigte Goldman-Analystin Anna Marshall in ihrer jüngsten Studie. Zum Vergleich: Am Montag wurde die Erste-Aktie an der Wiener Börse gegen Mittag mit 25,62 Euro gehandelt.

Für die Ende Februar anstehenden Geschäftszahlen zum vierten Quartal 2020 erwartet die Analystin einen Nettogewinn von 137 Mio. Euro, was ein Minus von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal wäre. Dies sei vor allem auf höhere Rückstellungen zurückzuführen, heißt es in der Studie.

Das neue Kursziel resultiere aus einer Verschiebung der Beobachtungszeitraums, der bisher bei 2021 bis 2024 lag und nun bei 2022 bis 2025, sowie aus Anpassungen bei den Gewinnschätzungen. Für 2020 erhöhte die Goldman-Analystin ihre Prognose für den Gewinn je Aktie um rund fünf Prozent auf 1,90 Euro. Dies sei hauptsächlich auf ein stärkeres Kreditwachstum zurückzuführen, hieß es zur Begründung.

Für 2021 schätzt die Analysten nun 2,31 Euro statt wie bisher 2,29 Euro. Die Prognose für 2022 wurde ebenfalls nur geringfügig von 2,84 Euro auf 2,85 Euro angehoben. Die Dividendenschätzungen liegen bei 0,72 Euro (2020), bei 1,15 Euro (2021) und bei 1,39 Euro (2022).

