Erste Group halbierte 2020 Gewinn, plant aber Dividende von 0,50 Euro

Erste verlor 2013 in Ungarn mehr als 100 Mio. Euro In Ungarn hat die Tochterbank der österreichischen Erste Group im Geschäftsjahr 2013 unterm Strich einen Verlust von 108,9 Mio. Euro geschrieben. Das war doppelt so viel wie im Jahr davor (55,1 Mio. Euro). Für einen Großteil des zusätzlichen Abgangs macht die Erste die hohen ungarischen Bankensteuern verantwortlich.