Erste Group - Investoren blicken bereits in die Zukunft

Erste Group rechnet für 2022 mit Erholung der Unternehmensgewinne

Nach dem für die Märkte schwierigen Coronajahr 2020 blicken die Investoren zu Beginn des neuen Jahres schon wieder in die Zukunft - und setzen ihre Hoffnungen für den heimischen Markt dabei bereits in das Jahr 2022. "2021 wird nicht unbeschadet zu Ende gehen, die Pandemie ist noch nicht zu Ende", sagte Erste Group-Analyst Christoph Schultes am Dienstag. Für 2022 rechnet der Analyst jedoch damit, dass sich die Gewinne heimischer Unternehmen wieder deutlich erholen werden.

Die Gewinnschätzungen für 2022 sollten in etwa auf dem Niveau von 2019 liegen, so Schultes. Auch bei den Dividendenrenditen sollte es nach den starken Einschnitten des vergangenen Jahres 2022 wieder deutlich bergauf gehen.

Für 2021 werden dagegen noch mal deutliche Abstriche bei den Dividenden erwartet, so Schultes. Dazu würden unter anderem auch die strengen Vorgaben der Regulatoren für Banken beitragen - in der Branche rechnet der Analyst im ersten Halbjahr 2021 nicht mit Ausschüttungen.

Der ATX dürfte sich im Zuge der für heuer erwarteten Konjunkturerholung im Jahr 2021 dennoch positiv entwickeln. Für das laufende Jahr schätzt Fritz Mostböck, Leiter des Erste Group Research, das ATX-Kursziel bei 3.250 Punkten ein, das entspricht einem Kurspotenzial von rund plus 10 Prozent auf Jahressicht. Der heimische Leitindex sei aktuell attraktiv bewertet und habe daher starkes Aufholpotenzial.

Zudem spielt für den ATX nicht nur die heimische Konjunktur, sondern vor allem auch die Konjunktur in der CEE-Region eine große Rolle - und diese dürfte sich heuer positiv entwickeln. Für die Länder der Region rechnen die Erste Group Analysten mit einem Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 3,6 Prozent.