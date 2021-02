Erste Group - Nettogewinn soll im vierten Quartal klar zurückgehen

Risikokosten dürften laut Analysten stark belasten

Für die am Freitag in der früh angesetzte Zahlenveröffentlichung zum vierten Quartal 2020 der Erste Group sehen Wertpapierexperten einen deutlichen Rückgang des Nettogewinns nach Minderheiten, was in erster Linie auf erhöhte Risikokosten zurückzuführen sein dürften. Sowohl der Zins- als auch Provisionsüberschuss sollen sich laut Durchschnitt aller eingeholten Schätzungen nur leicht rückläufig entwickelt haben.

Die Goldman-Sachs-Analystin Anna Marshall erwartet ein Kreditwachstum, sowohl auf Jahres- als auch Quartalsbasis. Insbesondere in Tschechien dürfte hier eine starke Performance vorliegen. Überdies strich sie erhöhte Risikokosten aufgrund der Pandemie hervor. Auch die Deutsche Bank Analysten Benjamin Goy und Mengxian Sun sahen Risikokosten als belastenden Faktor für die bevorstehenden Ergebnisse.

Die Schätzungen für den Zinsüberschuss liegen mit rund 1,19 Mrd. Euro um 3,4 Prozent unter jenem Wert des Vorjahres von knapp über 1,2 Mrd. Euro. Die Provisionsüberschüsse dürften in der selben Größenordnung auf knapp eine halbe Milliarde Euro zurückgehen. Das Ergebnis aus Wertminderungen von Finanzinstrumenten dürfte sich deutlich eintrüben von minus 82,1 Mio. Euro auf minus 428,9 Mio. Euro. Unter dem Strich soll ein Nettogewinn von 143,4 Mio. Euro nach knapp 250 Mio. Euro im Vorjahr übrig bleiben.

Erste Group - Prognosen für das vierte Quartal 2020 (in Mio. Euro) von 16 Analystenhäusern laut Erste Group-Homepage:

Erste Group - Vorschau Mittel +/- Zinsüberschuss 1.187,8 1.229,5 -3,4% Provisionsüberschuss 498,4 516,0 -3,4% Ergebnis aus Wertminderungen v. -428,9 -82,1 n.v. Finanzinstrumenten Nettogewinn nach Minderheiten 143,4 247,2 -42,0%