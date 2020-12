Erste holografisch unterstützte Wirbelsäulen-Operation weltweit

Verbindung von Vision und Technik

An der Zürcher Universitätsklinik Balgrist ist erstmals eine direkt auf den Patienten projizierte holografisch navigierte Wirbelsäulen-Operation durchgeführt worden. Der Patient ist wohlauf und stolz. Die Operation ist Teil einer klinischen Studie, die weltweit erste dieser Art. Die Technologie wurde an der Universitätsklinik Balgrist entwickelt, wie die Klinik am Freitag mitteilte.

Bei dieser Technik trägt der Arzt - bei der Premiere war es der Wirbelsäulenspezialist und Klinikdirektor Mazda Farshad - eine Augmented-Reality-Brille (AR, HoloLens 2), welche eine vorher angefertigte 3D-Darstellung der betroffenen Region aufs Operationsfeld projiziert. Die AR-Navigationssoftware führt durch kritische Operationsschritte. Sie zeigt beispielsweise das exakte Setzen einer Schraube am richtigen Ort und im korrekten Winkel an. "Die Hololens erweitert die Sinne eines Chirurgen und verbessert seine Wahrnehmungsfähigkeit", sagt Farshad dazu.