Erste niedergelassene Ärzte und Zahnärzte in der Steiermark geimpft

An drei Standorten rund 1.000 Personen bedient - zweiter Impftag am 27. Februar

Rund 1.000 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnmediziner und Ordinationspersonal haben am Samstag in der Steiermark die erste Covid-19-Impfung erhalten. Verabreicht wurden diese in den Krankenhäusern der Elisabethinen und der Barmherzigen Brüder in Graz sowie am LKH Hochsteiermark Bruck/Mur, teilte die Ärztekammer mit.

Die Aktion wird am 27. fortgesetzt. Ärztesprecher und Kammervizepräsident Christoph Schweighofer kritisierte, dass vermutlich nicht ausreichend mRNA-Impfstoff (wie von Biontech/Pfizer oder Moderna, Anm) vorhanden sei. "Leider war das Land Steiermark nicht fähig, ausreichend mRNA-Impfstoff zur Verfügung zu stellen, was in anderen Bundesländern aber gelungen ist. Damit sind die Steirerinnen und Steirer möglicherweise schlechter geschützt als die Menschen in vielen anderen Teilen Österreichs."

