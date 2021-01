Erste Raketenoberstufe der Ariane 6 vor Testzündung

Soll klären, ob Oberstufe als flugtauglich qualifiziert werden kann

Die erste komplette Triebwerks-Oberstufe der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 ist startklar für die ersten Testzündungen. Das voll funktionsfähige Modell werde im zweiten Quartal auf dem Prüfstand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in baden-württembergischen Lampoldshausen die ersten Heißlauftests durchlaufen.

Dies sei ein wichtiger Schritt für die Ariane 6, für Deutschland und die gesamte europäische Raumfahrt, sagte ArianeGroup-Produktionschef Karl-Heinz Servos. Die Oberstufe verließ in der Nacht zum Freitag das Werk in Bremen.

Das sogenannte Hot Firing Model ist mit dem wiederzündbaren Vinci-Triebwerk, zwei angekoppelten Flüssigwasserstoff- und Flüssigsauerstoff-Tanks und sämtlichen Leitungen und Ventilen sowie den elektronischen und hydraulischen Kontroll- und Steuersystemen ausgestattet. An weiteren zwei Modellen wird in Bremen parallel gearbeitet. Das eine wird am Weltraumbahnhof Kourou getestet; das dritte ist bereits das Flugmodell "FM1" für den Erststart 2022.

Durch die Tests in Lampoldshausen soll die Oberstufe als flugtauglich qualifiziert werden. "Mit den Brenntests der ersten Ariane-6-Oberstufe im neuen Prüfstand P5.2 am DLR-Standort in Lampoldshausen kommen wir nun dem Erstflug der Ariane 6 einen entscheidenden Schritt näher", sagte der Leiter der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR, Walther Pelzer.

Die Ariane 6 ist das Nachfolgermodell der Ariane 5, die seit 1996 im Einsatz ist. Die Oberstufe der Ariane 6 wird in Bremen gefertigt. Die Rakete soll Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber ins All befördern. Die Corona-Pandemie wirbelte aber auch den Zeitplan für die Ariane 6 durcheinander und verursachte hohe Kosten. Ursprünglich hatte die Rakete bereits Ende 2020 starten sollen, dann war wegen Corona von 2021 die Rede. Nun wird es 2022.