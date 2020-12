Erster FTI-Pakt definiert Schwerpunkte und Budget bis 2023

Für die zehn wichtigsten österreichischen Forschungsförderungsagenturen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen

Mit dem am Mittwoch von der Regierung beschlossenen "Pakt für Forschung, Technologie und Innovation" (FTI-Pakt) werden für die zehn wichtigsten österreichischen Forschungsförderungsagenturen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Schwerpunkte definiert und das Budget für die kommenden drei Jahre fixiert. Vorgesehen sind insgesamt 3,86 Mrd. Euro für die Jahre 2021-2023, das ist um 27 Prozent mehr als ihnen im Zeitraum 2018-2020 zur Verfügung gestanden ist.

Laut dem in diesem Jahr verabschiedeten Forschungsfinanzierungsgesetz (Fofinag) muss die Bundesregierung alle drei Jahre einen FTI-Pakt beschließen, der eine "langfristige, wachstumsorientierte Finanzierung" der im Gesetz genannten Einrichtungen für die jeweils nächste dreijährige Leistungs- und Finanzierungsperiode berücksichtigt und gemeinsame Schwerpunkte über die drei beteiligten Ressorts (Bildungs-, Klimaschutz- und Wirtschaftsministerium) definiert. Das gilt für die Forschungseinrichtungen Austrian Institute of Technology (AIT), Institute of Science and Technology (IST) Austria, Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Silicon Austria Labs (SAL) und Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) sowie die Förderagenturen Austria Wirtschaftsservice (aws), Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG), Wissenschaftsfonds (FWF), Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und Österreichischer Austauschdienst (OeAD).

Für diese zehn Einrichtungen stehen in den nächsten drei Jahren 3,86 Mrd. Euro zur Verfügung. Die jeweils zuständigen Ministerien müssen nun mit den einzelnen Institutionen Verhandlungen über jeweils dreijährige Leistungsvereinbarungen führen. Für einzelne Maßnahmen, etwa die geplante Exzellenzinitiative des FWF werden im Pakt keine Summen genannt, diese sollen im Rahmen der Verhandlungen über die Leistungsvereinbarungen fixiert werden.

Die im FTI-Pakt genannten Schwerpunktsetzungen und Maßnahmen orientieren sich an den drei in der FTI-Strategie 2030 definierten übergeordneten Zielen und den acht dazu gehörenden Handlungsfeldern. Um zum internationalen Spitzenfeld aufzuschließen und den FTI-Standort Österreich zu stärken (Ziel 1) soll etwa die Teilnahme an EU-Förderprogrammen aller Art, europäischen Großforschungsprojekten und Forschungsverbünden ausgebaut werden. Unter dem Punkt "Forschungs- und Technologieinfrastrukturen" wird ein bis 2027 reichender Aktionsplan zur Nutzung von Labor- oder Rechenressourcen in Aussicht gestellt. Im neuen "Zentrum für Klimaforschung und Daseinsvorsorge" sollen künftig die Geologische Bundesanstalt und die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zusammengeführt, in einem "Micro Data Center" der Statistik Austria der oft bemängelte Datenzugang für Forscher verbessert werden. Unter anderem möchte man auch die Sichtbarkeit des Forschungsstandortes im Ausland erhöhen und zusätzliche Technologieunternehmen ansiedeln.

"Auf Wirksamkeit und Exzellenz fokussieren" (Ziel 2) will man etwa durch die schon lange geplante Exzellenzinitiative des FWF, die zu einer "international sichtbaren Stärkung der Spitzenforschung" führen soll. Gesteigert werden soll insgesamt auch die Vergabe von Förderungen im Wettbewerb. Im Bereich der angewandten Forschung sollen u.a. mehr forschungsstarke Unternehmen ins Land geholt, mehr "Spin-offs" gegründet und etwa der Life-Science-Bereich insgesamt "besonders forciert" werden. Das gilt auch das Feld der Umwelttechnologien, des Klimaschutzes und der Anpassung an die Klimaveränderung. Hier sollen beispielsweise "missionsorientierte Förderprogramme" forciert werden.

Unter "Auf Wissen, Talente und Fertigkeiten setzen" (Ziel 3) soll das Interesse an Naturwissenschaften gehoben und das unternehmerische Denken im Bildungsbereich gestärkt werden. Den wissenschaftlichen Nachwuchs will man "durch strukturierte und finanziell abgesicherte Doktoratsprogramme" fördern und Frauen in Wissenschaft und Forschung gezielter unterstützen. Zudem sollen die Forschungsinstitutionen internationaler ausgerichtet werden.

