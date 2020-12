Erstes Khamenei-Treffen nach Gerüchten über Gesundheitszustand

Khamenei ist seit 1989 Oberster Führer des Iran

Irans geistliches und politisches Oberhaupt Ajatollah Ali Khamenei hat erstmals seit dem Aufkommen neuer Spekulationen über seinen Gesundheitszustand wieder an einem offiziellen Treffen teilgenommen. Wie Staatsmedien berichteten, kam der 81-Jährige am Mittwoch mit Organisatoren der Gedenkveranstaltungen zum ersten Jahrestag der Tötung von General Qassem Soleimani durch das US-Militär zusammen. Es wurden auch offizielle Fotos des Treffens veröffentlicht.

Anfang des Monats waren in den sozialen Medien Gerüchte aufgekommen, dass sich der Gesundheitszustand von Khamenei verschlechtert haben könnte und er Aufgaben an seinen Sohn übertragen habe. Er ist seit 1989 das geistliche Oberhaupt der Islamischen Republik und hat in Staatsangelegenheiten das letzte Wort. Über seinen Gesundheitszustand gibt es seit Jahren immer wieder Spekulationen.