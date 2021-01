Erstmals geheime Wahl um Vorsitz von UN-Menschenrechtsrat

Fidschi-Kandidat gewann

Erstmals in der Geschichte des UN-Menschenrechtsrats ist der neue Vorsitz in einer geheimen Abstimmung ermittelt worden. Dabei setzte sich der Kandidat der Inselgruppe Fidschi, Nazahat Shameen Khan, am Freitag mit 29 Stimmen gegen die Kandidaten aus Bahrain (14) und Usbekistan (4) durch. Khan war nach Angaben von Diplomaten der Favorit westlicher Länder, während dessen Rivalen unter anderem von Russland, China und Saudi-Arabien unterstützt wurden.

Zu der geheimen Abstimmung war es gekommen, weil sich die Mitglieder der Asien-Pazifik-Gruppe trotz intensiver Debatten im Voraus nicht auf einen Favoriten hatten einigen können.