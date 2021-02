Erzbischof von Beirut kritisiert unverantwortliche Politik

Geschichte werde sich der Verantwortlichen als "Tyrannen, Korrupte und Mörder" erinnern

Der katholische maronitische Erzbischof von Beirut, Boulos Abdel Sater, hat scharfe Kritik an der politischen Führung des Libanon geäußert. Die Geschichte werde sich ihrer als "Tyrannen, Korrupte und Mörder" erinnern, sagte er laut Bericht der französischsprachigen libanesischen Tageszeitung "Orient le Jour" am Dienstag in einer Predigt zum Fest des Heiligen Maron, wie die Kathpress berichtet. Den Politikern warf er Lügen und Verantwortungslosigkeit vor.

Vor einem Jahr habe er den Schrei des unterdrückten, verzweifelten und seiner Würde beraubten libanesischen Volkes an zahlreiche verantwortliche Politiker herangetragen. Seither sei nichts passiert, sondern habe sich die Lage im Gegenteil weiter verschlechtert. "Warum unterstützen wir Beamte, die angesichts zerstörter Häuser und zerstückelter Körper keine einzige Träne vergossen haben, die keinen Finger gekrümmt haben, um die Wahrheit herauszufinden?", sagte der Erzbischof mit Blick auf die verheerende Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut im vergangenen August.

Der Libanon befindet sich in einer der schwersten Krisen seit seiner Gründung. Seit Oktober 2019 halten Massenproteste gegen die politische Führungsriege, Missstände und Korruption im Land an. Seitdem im Oktober 2019 die damalige Regierung von Ministerpräsident Saad Hariri auf Druck der libanesischen Protestbewegung zurückgetreten ist, gelingt es dem Land nicht, eine stabile neue Regierung zu bilden. Die Explosion im Hafen von Beirut mit 205 Todesopfern und tausenden Verletzten hat die Lage zusätzlich verschärft.