Erzeugerpreise im Jahresschnitt 2020 um 1,6 Prozent gesunken

Industrie-Erzeugerpreise stiegen im August um 3,9 Prozent Die Erzeugerpreise in der österreichischen Industrie sind auch im August im Jahresvergleich mit plus 3,9 Prozent deutlich gestiegen. Im Juli und Juni 2010 haben die Preise um 4,2 bzw. 3,5 Prozent zugelegt. Der Index der Erzeugerpreise der Industrie betrug im August 2010 110,3 Punkte (plus 0,1 Prozent gegenüber Juli), teilte die Statistik Austria mit.