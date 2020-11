"Es darf halt nicht fad werden": Onk Lou besingt sein "Quarterlife"

Heimischer Musiker hat für neues Album seine elektronischen Vorlieben entdeckt - Spielte im Sommer rund zwei Dutzend "coronakonforme Gartenkonzerte" und wurde zum Radjunkie

Von wegen Lebenskrise: Wenn der heimische Singer-Songwriter Lukas Weiser alias Onk Lou sein "Quarterlife" besingt, dann regiert in erster Linie gute Laune. Der sympathische Bartträger versteht es auf seinem zweiten, morgen erscheinenden Album, handgemachte Sounds mit einer ordentlichen Prise Popappeal zu würzen. Ganz nach seinem Motto: "Es darf halt nicht fad werden."

So beschreibt Weiser im APA-Gespräch seinen Zugang, wenn es um neue Herausforderungen geht. Und im Jahr 2020 waren die gerade für professionelle Musiker nicht zu knapp gesät. Die Coronakrise machte ein normales Konzertgeschehen so gut wie unmöglich, weshalb man kreativ werden musste. Die Lösung von Onk Lou: Sich flugs auf ein E-Bike schmeißen und dann Hunderte Kilometer quer durch Österreich zu den Fans fahren, um dort in die Saiten zu greifen. "Man kann ja nicht die ganze Zeit nur zuhause sitzen", lacht der Sänger.

Geworden sind es letztlich 20 Gigs, vom intimen Wohnzimmerkonzert bis zum Auftritt vor idyllischer Bauernhofkulisse. "Ich wollte einfach coronakonforme Gartenkonzerte machen und habe online einen Aufruf gestartet. Es kamen so viele Anfragen in kurzer Zeit, dass ich merkte: Die Leute haben echt Bock auf Musik!" Nicht zu vernachlässigen dabei: Weiser, der kurz vorher sein Auto verkauft hat, ist seit zwölf Jahren auf keinem Rad mehr gesessen. Aber jetzt sei er "der Mega-Radjunkie" geworden, schmunzelt er. "Das ist voll geil."

Seinen Enthusiasmus hat Onk Lou auch in die zehn neuen Stücke gepackt, die einen etwas anderen Weg einschlagen als sein Debüt "Bogus" (2017). Waren es damals noch klassische Singer-Songwriter-Klänge, geben nun oft elektronische Beats den Ton an. "Auch wenn es abgedroschen klingt: Man kann sich nicht immer wiederholen", unterstreicht Weiser. "Es ging mir diesmal darum, die Songs abzuschleifen bis auf die Essenz. Meine damaligen Arrangements waren oft sehr verspielt, da habe ich mich sehr ausgetobt. Und jetzt: Reifen wäre vielleicht zu viel gesagt, aber es war schon ein kleiner Bewusstwerdungsprozess."

Das klingt in Stücken wie "Watcha Say" oder "Natural High" entsprechend radiotauglich, was für den auch mit Metal sozialisierten Weiser kein Problem darstellt. "Würde ich diese Lieder nicht schreiben, wäre die Option auf Radio ja gar nicht erst gegeben. Dorthin willst du es natürlich schaffen." Dass er aber ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt mit seinen eingängigen Melodien, seiner markanten Stimme und den Alternative-Anleihen, findet der Musiker spannend. "Außerdem: Mein Livepublikum ist meist sehr gemischt. Es ist wichtig, dass die Leute mich so kennenlernen. Es ist ja einfach Entertainment!"

Das wird auch in der Tourdokumentation "Vorhang zu" deutlich, die Onk Lou gemeinsam mit Kameramann Robert Ziffer-Teschenbruck ("mein Freund fürs Verrückte") im Rahmen der Gartenkonzerte aufgenommen hat. Dieser 45-minütige Musikfilm, der ab kommender Woche on-demand abrufbar ist, gefällt sich nicht nur als Livedokument, sondern ist gleichermaßen persönlicher Einblick eines Musikers und seines Publikums.

Persönlich ist letztlich auch ein gutes Stichwort für "Quarterlife": "Früher habe ich eher Figuren und Szenarien erfunden, einfach Geschichten erzählt. Ich wollte nicht unbedingt von mir singen. Das ist jetzt anders", verrät Onk Lou. "Dieses Album sollte einfach eine kleine Zusammenfassung von Bildern aus meinem Leben sein. Eben aus meinem bisherigen Quarterlife", wobei er lachend ergänzt: "Nur ohne Krise."

Einfach sei diese Art des Schreibens aber nicht gewesen. "Als Geschichtenerzähler kannst du dich ja eher von den Dingen distanzieren. Geht es aber um dich, schauen die Leute genauer hin im Sinne von: 'Ah, ist das flach? Na, viel Persönlichkeit hat er wohl nicht.' Da schwingt also immer ein bisschen Unsicherheit mit." Das Risiko habe sich aber gelohnt, betont Onk Lou. "Umso schöner ist es natürlich, wenn etwas Geiles dabei rauskommt. Und sprichst du von dir selbst, sprichst du ja unweigerlich von anderen. Die Leute können sich damit identifizieren. Wir haben einfach ein gewisses Gefühlskontingent." Und das will Onk Lou mit "Quarterlife" anzapfen.

(Das Gespräch führte Christoph Griessner/APA)

(S E R V I C E - www.onklou.com)