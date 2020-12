Eskalierte Kontrolle: Urteil gegen Kärntner Anwältin rechtskräftig

Wegen tätlichen Angriffs auf einen Beamten im Februar 2017 - Drei Prozesse seit März 2018, nun 2.000 Euro Geldstrafe

Fast vier Jahre nach einer völlig aus dem Ruder gelaufenen Verkehrskontrolle in Kärnten ist nun eine Anwältin rechtskräftig schuldig gesprochen worden. Philipp Tschernitz, der Verteidiger der Frau, bestätigte am Donnerstag auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung" - demnach ist die Frau wegen tätlichen Angriffs auf einen Beamten zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro verurteilt worden.

Im Februar 2017 war die Anwältin mit ihrer Tochter im Auto in Mittelkärnten unterwegs, sie wollte das Kind zum Bus bringen, mit dem es auf Skikurs fahren sollte. Plötzlich stoppte eine Zivilstreife das Auto der Rechtsanwältin. Zwei Polizeibeamte in Zivil wollten prüfen, ob sie verbotenerweise während der Fahrt mit ihrem Handy telefoniert hätte. Nach Angaben der Polizisten war die Frau aggressiv geworden, habe Beschimpfungen gebrüllt und darauf hingewiesen, dass sie Anwältin sei und wisse, was die Polizei dürfe. Außerdem habe sie den erhebenden Beamten gestoßen.

Die Frau sagte bei der ersten Gerichtsverhandlung im März 2018, sie sei völlig ruhig geblieben und habe lediglich gefordert, dass sich der Polizist ausweisen solle, bevor sie ihm die Papiere gebe. Erst nachdem sich dieser geweigert habe, sei sie "verständlicherweise" nervös und vielleicht auch ein bisschen laut geworden. Einer der Polizisten hatte die Szenerie allerdings mit dem Handy gefilmt: Darauf hörte man die Rechtsanwältin in heller Aufregung schreien, sie beschimpfte die Beamten etwa als "Vollidiot". Auch die Stimme des Polizisten war zu hören, der versuchte, die Frau zu beruhigen.

Bei der ersten Verhandlung war die Frau wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angeklagt, von diesem Vorwurf wurde sie freigesprochen, die Staatsanwaltschaft berief. Das Urteil wurde aufgehoben. Im November 2018 folgte ein Prozess wegen tätlichen Angriffs auf einen Beamten, die Frau wurde zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen a 50 Euro (insgesamt 9.000 Euro) verurteilt, sie berief abermals. Das Urteil wurde erneut aufgehoben, allerdings folgte eine weitere Verurteilung wegen desselben Vergehens und mit derselben Strafhöhe im Oktober 2019. Nun zog das Oberlandesgericht (OLG) Graz einen Schlussstrich, die Strafe wurde auf 40 Tagessätze zu je 50 Euro reduziert.