Espresso-Spezialist Massimo Zanetti stockt Kaufangebot auf

5,5 Euro pro Aktie - Italienisches Unternehmen plant Rückzug von Mailänder Börse

Der italienische Espresso-Spezialist Massimo Zanetti Beverage Group (MZBG), dem auch die renommierte Kaffeemarke Segafredo Zanetti gehört, hat sein Ende September lanciertes Kaufangebot für alle Aktien, die sich noch an der Mailänder Börse befinden, erhöht. Statt 5 Euro pro Aktien bietet das Unternehmen jetzt 5,5 Euro an.

Der Beschluss wurde gefasst, nachdem der Advisor des börsennotierten Unternehmens, die Mailänder Investmentbank Mediobanca, den angebotenen Preis von 5 Euro als unzureichend bezeichnet hatte, berichteten italienische Medien am Dienstag. Der Preis von 5,5 Euro beinhaltet eine Prämie von 41 Prozent gegenüber dem offiziellen Aktienpreis Zanettis (3,9 Euro), der am 29. September gemeldet worden war. An diesem Tag hatte Zanetti das Kaufangebot angekündigt, das bis kommenden Freitag (27. November) läuft.

Mit dem Rückkauf der Aktien will Unternehmenschef Massimo Zanetti seinen seit 2015 gelisteten Konzern von der Mailänder Börse nehmen. Die Börsennotierung habe nicht eine angemessene Verwertung der Gruppe ermöglicht, begründete Zanetti seinen Schritt. Jetzt plane er eine Umstrukturierung mit dem Ziel, sein in Bologna beheimatetes Unternehmen zu stärken.

Der Konzern hat das Jahr 2019 mit einem Umsatz von 915 Mio. Euro abgeschlossen. Im ersten Halbjahr 2020 meldete das Unternehmen wegen des zweimonatigen Lockdowns in Italien und dem Rückgang in den Bereichen Gastronomie und Tourismus einen Umsatzrückgang von circa 10 Prozent.

Seit den 1970er-Jahren ist MZBG zum größten privaten Kaffeeröster der Welt geworden, der 90 Prozent des Umsatzes im Ausland generiert. 40 Gesellschaften stehen unter dem Schirm der Massimo Zanetti Beverage Group. Österreich war für die Gruppe der erste Auslandsmarkt, in dem sie in den 1980er-Jahren Fuß gefasst hat. In Österreich hat das Unternehmen ein Netz von rund 40 Segafredo-Kaffeehäusern etabliert. 1989 wurde der erste Segafredo-Zanetti-Espresso-Standort in Wien am Graben eröffnet.